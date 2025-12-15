Libertas Lamezia presente alla 10 km "Perla dello Ionio"

Soverato - Domenica mattina sul lungomare dei Soverato si e’ svolta la 3° edizione della 10 km denominata “la Perla dello Ionio” manifestazione podistica nazionale alla quale vi hanno partecipato circa 250 atleti provenienti anche da fuori regione.

La vittoria e’ andata a Luca Ursano tesserato con atletica Noceto piu’ volte convocato in Nazionale’ al secondo posto Michele Gaggiano di Napoli e al terzo Domenico Ricatti di Canosa di Puglia.

Gli atleti della Libertas Lamezia presenti hanno ben figurato come sempre con Luigi Godino 2° posto nella categoria cadetti, Antonella Palazzo 3° posto nella categoria senior , Vincenzo Falvo e Antonio Zarola rispettivamente 1° e 2° posto nella categoria Masters 65, Andrea Godino 4° posto nella categoria master 40 e infine Vincenzo Bevacqua 7° nella categoria master 55.