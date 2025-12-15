Libertas Lamezia presente alla 10 km "Perla dello Ionio"

Soverato - Domenica mattina sul lungomare dei Soverato si e’ svolta la 3° edizione della 10 km denominata “la Perla dello Ionio” manifestazione podistica  nazionale  alla quale vi hanno partecipato circa 250 atleti provenienti anche da fuori regione.

La vittoria e’ andata a Luca Ursano tesserato con atletica Noceto piu’ volte convocato in Nazionale’ al secondo posto  Michele Gaggiano di Napoli e al terzo Domenico Ricatti di Canosa di Puglia.

Gli atleti  della Libertas Lamezia  presenti hanno ben figurato come sempre con Luigi Godino  2° posto nella categoria cadetti,  Antonella Palazzo   3° posto nella categoria  senior , Vincenzo Falvo e  Antonio Zarola  rispettivamente 1° e 2°  posto nella categoria Masters 65, Andrea Godino 4° posto nella categoria master  40 e infine Vincenzo Bevacqua  7°  nella categoria master 55.

