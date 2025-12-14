Pugilato calabrese, stage di aggiornamento su formazione tecnica e sviluppo

Catanzaro - Tecnici, campioni e dirigenti federali a confronto su formazione, territorio e prospettive future del settore. L’evento, destinato ai tecnici della Federazione Pugilistica Italiana della Regione Calabria a messo in evidenza la crescita del pugilato calabrese. Tale evento si è svolto nella sede del Centro di Formazione Nazionale CSEN di Catanzaro, resa disponibile grazie al determinante contributo del Vice Presidente Nazionale CSEN, dott. Francesco De Nardo.

I coordinatori del corsoAlessio Gualtieri, Nicola Brutto e Valerio Geracitano hanno voluto al tavolo due figure di assoluto rilievo professionale e sportivo, punti di riferimento a livello nazionale e internazionale per il mondo della boxe: il pugile Emiliano Marsili( campione mondiale ed europeo) ed il maestro Mario Massai , figura carismatica del pugilato italiano e non solo( da maestro ha vinto con i suoi pugili più di 50 titoli).

Durante l’evento quest’ultimi due hanno voluto premiare la medaglia d’argento dei campionati italiani under17 il pugile lametino pullia Alessandro (talento della scuola lametina)