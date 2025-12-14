Sport, nuove cinture Poom e Dan nel taekwondo calabrese

Catanzaro - Domenica 14 dicembre, si è svolta nel palazzetto sportivo dell’Unical la sessione invernale degli esami regionali Poom e Dan della Federazione italiana taekwondo, appuntamento che ha visto impegnati gli atleti calabresi al termine del loro primo importante ciclo di formazione. Al termine delle valutazioni della Commissione, composta dai maestri Ciro Giordano, Francesco Laface e Danilo Prunestì, sono state assegnate 26 nuove cinture, tra passaggi a Poom e nuovi gradi Dan. Il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, ha evidenziato il significato della giornata. “È stato – ha detto – un giorno memorabile per i nostri tesserati, che hanno concluso la prima fase del loro percorso e si sono sottoposti a un esame che sarà convalidato dalla Commissione nazionale. Il passaggio alla cintura Poom o ai gradi di cintura nera, nella fattispecie primo, secondo o terzo Dan, rappresenta un traguardo significativo sia sul piano agonistico sia su quello della formazione personale”. Mascaro ha poi rimarcato le prospettive che si aprono per gli atleti. “Il conseguimento della cintura Poom o del primo Dan permette ai ragazzi – ha puntualizzato il presidente del Comitato Fita Calabria – di accedere a categorie agonistiche superiori, con la possibilità di partecipare ai Campionati italiani ufficiali e, in prospettiva, di essere convocati nelle rispettive Nazionali”. Accanto al profilo sportivo, la sessione di esami ha un forte valore pedagogico e professionale.

“Questo passaggio – ha spiegato Mascaro – dà una qualifica e consente di intraprendere nuovi ruoli all’interno del movimento: ufficiale di gara, dirigente sportivo o allenatore. È una tappa essenziale nella crescita degli atleti e fa crescere l’intero taekwondo calabrese”. La partecipazione e l’esito degli esami confermano il lavoro capillare delle società del territorio e l’impegno del Comitato regionale nel promuovere un taekwondo sempre più preparato, inclusivo e competitivo.