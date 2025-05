Napoli campione d’Italia per la quarta volta, festa anche a Lamezia

Lamezia Terme – L’ansia e in particolare la scaramanzia sia a Napoli e sia per i suoi supporter è stata tanta andando a crescere partita dopo partita e ora dopo ora, ma, questa è stata finalmente fermata e tramutata in gioia dopo il 90esimo minuto dell’ultima giornata di campionato grazie ai gol di Lukaku e McTominay contro il Cagliari, i due calciatori hanno così consegnato ai campani lo scudetto valido per la stagione 2024/2025. A nulla è servita la vittoria della principale loro competitor per lo scudetto, l’Inter vincente anche lei per due a zero contro il Como (de Vrij e Correa).

La squadra partenopea allenata da Antonio Conte così, dopo un anno di assenza coperto dall’Inter, è tornata a salire sul gradino più alto della serie A conquistando il suo quarto scudetto. Il Napoli è stato trascinato dai gol dal bomber belga Romelu Lukaku che insieme alle reti e alle prestazioni dei compagni di squadra hanno portato i campani all’ambita vittoria finale. Un titolo sofferto e combattuto sino alla fine, e ottenuto solo all’ultima giornata di campionato. Trombette, caroselli, fumogeni e tanta festa in città, con i suoi sostenitori, Napoli Club e simpatizzanti che hanno colorato le strade e le vie cittadine di coriandoli, bandiere e fumogeni azzurri. Tanta gioia ovviamente anche a Napoli e nelle altre città italiane.

Questa vittoria, inoltre, è stata anche una ‘punta d’orgoglio’ per l’intero sud-Italia calcistico. Il Napoli infatti, nel complesso è l’unica squadra meridionale che ha ottenuto, finora, lo scudetto (e con oggi il quarto). Le altre compagini comprese le isole e il centro sono state il Cagliari con uno scudetto, la Roma con tre e la Lazio con due.

Francesco Ielà