Pallanuoto, l’Arvalia Lamezia al comando del girone B nel Campionato Interregionale Puglia, Basilicata e Calabria

Lamezia Terme - Due vittorie su due, sono quelle conquistate domenica scorsa dal team di pallanuoto dell’Arvalia Lamezia. È stata la piscina di Potenza a ospitare il secondo concentramento interregionale Puglia, Basilicata, Calabria, che ha visto la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme impegnata dapprima contro la Sport Projet Bari B e poi contro il CUS Bari, trionfando in entrambi gli scontri per 23-4. Già il primo match ha visto i lametini, guidati da mister Enzo Mirante e dal suo vice Pierluigi De Fazio, mettere in chiaro la supremazia di gioco, riuscendo ben presto a portare il risultato a proprio favore. Massima concentrazione anche nel secondo confronto, durante il quale, dopo un primo momento di titubanza, l’Arvalia è riuscita a riportare il gioco sul giusto binario e prendere le redini del match. La vittoria nelle due sfide ha consentito al team di mister Mirante di arrivare a quota 12 punti e trovarsi al comando del girone B.

Un grande plauso dalla società per il risultato conseguito va a Giuseppe Mazzarella, Battista Bongiovanni, Raffaele Bianchi, Angelo Labonia, Agostino Viola, Battista Chirico, Matteo Federico, Francesco Ranieli, Gabriele Bernardini, Giuseppe Graziano e Felice Baratta.