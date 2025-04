Pattinaggio Lamezia, sesto posto per il duo Felletti-Gaetano al trofeo Barbieri

Lamezia Terme - Domenica 27 Aprile, a Calderara di Reno (Bologna), grande debutto in categoria federale al Campionato interregionale di Coppie artistico e Trofeo Barbieri per i campioni d’Italia Gianfranco Felletti e Federica Gaetano.

"Hanno partecipato al campionato - informano in una nota - atleti di altissimo livello tecnico provenienti da ogni parte d’ Italia e dalla Spagna. Federica e Gianfranco si confermano Campioni regionali in Calabria e concludono la gara del trofeo Barbieri in sesta posizione. Emozioni indescrivibili. Gli allenatori Ilenia Graziano e Fabio Paviglianiti: “Questa gara ci ha dato la grinta giusta per affrontare al meglio la preparazione per i campionati italiani che saranno a fine Giugno a Novara! Siamo certi che i nostri ragazzi rappresenteranno la nostra regione nel migliore dei modi!”