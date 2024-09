Prima Categoria, quattro le squadre nostrane ai nastri di partenza. Il Pianopoli rinuncia e riparte dalla Terza

Lamezia Terme – Saranno ancora quattro le formazioni lametine, o comunque dell’hinterland, ai nastri di partenza del prossimo campionato regionale di Prima Categoria: Audace Decollatura, Garibaldina, Promosport Lamezia ed F.c. San Mango. I decollaturesi, neopromossi grazie alla vittoria dei play-off di Seconda, prendono di fatto il posto dell’Asd Pianopoli, che ha ufficialmente rinunciato al terzo torneo regionale per ripartire dall’ultima categoria a seguito della fusione-unione con la Football 3000 Pianopoli. “Ripartiamo insieme dalla Terza Categoria – riporta la nota del club - pronti per un nuovo progetto. Uniti per la stessa passione, lottiamo per raggiungere nuovi obiettivi”. Il nuovo allenatore sarà Francesco Saladino. Da calciatore ha giocato in serie D con la Vigor Lamezia, oltre che in Eccellenza e Promozione. Ha quindi intrapreso la carriera di tecnico nel settore giovanile della stessa Vigor, mentre nelle ultime tre stagioni ha guidato la juniores, ricoprendo al contempo il ruolo di vice allenatore della prima squadra, dell’Atletico Maida.

Tornando alle quattro protagoniste nostrane, bisognerà vedere se, come appare probabile, saranno nuovamente spalmate tra il girone B e quello C, o se verranno collocate tutte nello stesso raggruppamento. Anche perché non è ancora dato sapere quello che sarà l’organico definitivo delle partecipanti alla Prima Categoria calabrese 2024-25. Il Consiglio Direttivo del C.R. Calabria, infatti, esaminate le domande pervenute e considerata la possibile ulteriore vacanza di posti in organico per la nuova stagione sportiva, ha ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande per le società non aventi diritto. Nuovi termini che scadranno mercoledì 11 settembre, ma che non dovrebbero riguardare alcun sodalizio dell’hinterland lametino.

Andiamo invece a vedere quelli che sono stati gli ultimi movimenti, o ufficializzazioni di mercato, effettuati dalle quattro società a noi più vicine. Dopo aver riconfermato mister Raffaele Notaris, la Promosport ha annunciato che a fargli da vice sarà ancora Francesco Viola. “Sono felicissimo della conferma, non aspettavo altro - ha dichiarato Viola all’ufficio stampa biancazzurro - e non potevo dire di no alla Promosport. La nostra forza, l'anno scorso, è stata proprio il sentirci una famiglia, e questo ci ha permesso di raggiungere una striscia di 17 risultati utili consecutivi. Obiettivi? Riportare la Promosport dove merita, perché questa non è una categoria che le appartiene”.

Continua a far parte della dirigenza, ma con la nuova mansione di team manager, anche Massimo Donato. "Il nuovo ruolo mi gratifica di più. Richiede un impegno maggiore, anche per una questione di tempo, ma mi intriga molto per l’aspetto organizzativo, anche perché l’ho già ricoperto nell'Fc Lamezia Terme, per tre mesi, nella passata stagione. Per quanto riguarda gli obiettivi, mi aspetto di rimarcare quanto fatto l’anno scorso. Nonostante l’essere partiti in ritardo, quest’anno sembriamo meglio organizzati. I 17 risultati utili consecutivi della scorsa stagione non ci hanno permesso di giocare in casa le finali playoff, ma è stata comunque una grande soddisfazione. Mi corre l'obbligo di ringraziare il nuovo presidente Liotta – conclude Donato - per avermi ancora fortemente voluto in società”.

Spostandoci sul versante squadra femminile, Rosetta Gigliotti ricoprirà il ruolo di responsabile per l'Under 15 e l’Under 17. Nuovo medico nutrizionista della Promosport sarà la dottoressa Andrea Perri. Dopo i vari nuovi acquisti, la Garibaldina annuncia cinque ulteriori rinnovi. Vestiranno ancora la maglia giallorossa il centrocampista Giovanni Caruso, il bomber Marco Buso, il capitano Mario Michele Pascuzzi, il difensore Mattia Bonacci ed il portiere Marco Caruso. Una riconferma ed un nuovo acquisto, rispettivamente l’esterno Luca Floro (classe 2005) ed il centrocampista classe 2007 Francesco Caligiuri, gli ultimi due movimenti ufficializzati dalla Polisportiva Audace Decollatura, che lo scorso 29 agosto ha iniziato la preparazione precampionato agli ordini di mister Leonardo Viterbo. Ancora un paio di volti nuovi pure in casa San Mango. Alla corte di Peppe Neri approdano il centrocampista classe 2001 Simone Guzzo ed il jolly Gianmarco Curcio. Il primo, che all’occorrenza può essere impiegato anche da difensore, nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Amantea e Campora in Promozione e Diamante in Prima Categoria. Curcio (classe ’91) è un elemento duttile in grado di ricoprire differenti ruoli, tanto in difesa che in mezzo al campo, e vanta corposi trascorsi nel Campora.

Fer.Gae.