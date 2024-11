Promozione, l'Atletico Maida non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Africo

Lamezia Terme – Primo pareggio stagionale interno dell’Atletico Maida che non riesce, così, a riscattare pienamente il kappaò della settimana precedente in casa del Val Gallico. Giallorossi del presidente Sgrò che perdono una posizione, ora settimi assieme alla Pro Pellaro, in classifica, ma, comunque, solo a – 1 da quel quinto posto occupato da un altro duo, quello composto dal Val Gallico e da una Deliese al secondo stop consecutivo. L’Africo, dal canto suo, torna a far punti dopo due stop di fila e si tiene appena fuori dalla zona play-out. Il pari è sostanzialmente giusto anche se in casa maidese resta un po' l’amaro in bocca per essersi fatti raggiungere immediatamente dopo che si era trovato, ad una manciata di minuti dal termine, quello che aveva tutta l’aria di poter essere un gol da tre punti.

Mister Stranges nell’occasione ha dovuto fare a meno, oltre ai soliti infortunati di lungo corso Perri e Manuel Michienzi, dello squalificato Saladino, nonché degli esperti Junior e Grande, entrambi alle prese con fastidi muscolari ed andati in panchina, con il centrocampista buttato nella mischia giusto alla mezz’ora della ripresa. Gara non spettacolare ma maschia, al cospetto di un Africo dimostratosi molto compatto e determinato. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti, eccezion fatta per il gran tiro al volo di Gullo, dal limite, che colpisce in pieno la traversa. Più frizzante la ripresa, con più di un’occasione da una parte e dall’altra. In particolar modo, poco lucidi nel momento della conclusione si sono dimostrati Scalese, Gullo e Cesana sul fronte di casa e, due volte, Bruzzaniti su quello reggino. Arriviamo così al 41’ quando Crespo imbuca per Gullo il quale stavolta riesce a superare Pellegrino. Quinto gol stagionale per l’ex Vigor che si conferma cannoniere principe della squadra dell’hinterland lametino. Neanche il tempo di gioire appieno, però, che il da poco entrato Junior perde una palla velenosa sulla trequarti, innescando la micidiale ripartenza ospite finalizzata da Arzola per il definitivo 1-1.

Atletico Maida – Africo 1-1

ATLETICO MAIDA: Rubino, Caputo (1’st Scalise), Michienzi A., Torchia, Romagnuolo, De Martino, Crespo, Iudicelli, Cesana, Scalese (29’st Junior), Gullo. In panchina: Iozzi, Gaetano M., Gaetano S., Grande, Mercuri, Ansou, Martinez. Allenatore: Stranges

AFRICO: Pellegrino, Speranza, Criaco B., Gomez (19’st Ghelleri), Campestrini, Criaco D., Favasuli San., Mollica, Bruzzaniti (45’st Favasuli Sal.’04), Gligora, Arzola. In panchina: Leonardi, Del Frari, Favasuli Sam., Maviglia, Scordo, Favasuli Sal. ’03, Gobatto. Allenatore: Criaco F.

ARBITRO: Andrea Pardeo da Reggio Calabria (Ciacco da Cosenza e Simone da Reggio Calabria)

MARCATORI: 41’st Gullo (AM), 43’st Arzola (A)

NOTE: osservato un minuto di silenzio in ricordo del dodicenne Mattia Scumaci, tesserato del Taverna scomparso nei giorni scorsi a seguito di un improvviso malore mentre stava disputando una partita di settore giovanile. Ammoniti De Martino (AM), Gomez (A), Grande (AM), Criaco B. (A), Criaco F. (A)

Fer.Gae.