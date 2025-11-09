Lamezia, elicottero dei Carabinieri sorvola la città: proseguono attività di controllo del territorio - Video

Lamezia Terme - Proseguono a ritmo serrato le attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri a Lamezia, con l’impiego questa mattina, 9 novembre, anche di un elicottero per garantire una sorveglianza aerea delle zone più sensibili della città.

L’operazione rientra in un piano più ampio di presidio del territorio e di contrasto alla criminalità, intensificato dopo i recenti episodi intimidatori avvenuti nel cuore del centro cittadino. Nei giorni scorsi, tre ordigni sono stati fatti esplodere all’ingresso di altrettanti esercizi commerciali, suscitando allarme tra cittadini e imprenditori. In risposta a questi episodi, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha convocato d’urgenza lo scorso 5 novembre un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco Mario Murone.