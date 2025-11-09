Ferito in sparatoria a Crotone, vittima arrestata per spaccio

Crotone - Sono indirizzate principalmente negli ambienti dello spaccio di droga le indagini della squadra Mobile di Crotone per fare luce sulla sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri nel popolare quartiere Farina, alla periferia sud della città, dove un uomo di 34 anni, di origini campane, è stato ferito da tre colpi di pistola che lo hanno raggiunto alle gambe. I sanitari del 118, accorsi sul posto dopo una segnalazione, hanno trovato l’uomo ancora riverso per terra e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone ma nella notte è stato necessario trasferirlo all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La prognosi resta riservata ma al momento l’uomo non versa in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Mobile nella serata di ieri l’uomo si trovava in compagnia di altre persone, al momento ignote, quando è stato raggiunto da tre colpi di pistola alle gambe esplosi da distanza ravvicinata. La circostanza fa supporre che a sparare sia stato uno dei componenti del gruppo con il quale il 34enne stava discutendo. Gli agenti hanno poi perquisito l’autovettura della vittima all’interno della quale è stato rinvenuto un significativo quantitativo di sostanza stupefacente, ragione per cui nei suoi confronti è stato disposto l’arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. In queste ore gli investigatori della squadra Mobile stanno ascoltando diversi testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili della sparatoria.