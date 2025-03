Quattro atleti lametini al campionato Interregionale di kickboxing, i risultati

Lamezia Terme - "Si è disputato ieri al pala Valentia il campionato Interregionale di kickboxing con oltre 400 atleti provenienti da Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia a contendersi il titolo. Il team Budokai dell’asd Marconi Fitness club capitanato dal M. De Sando e con il supporto del coach Cerminara è stato tra i protagonisti schierando 4 atleti" è quanto si legge in una nota.

"Nelle categorie femminili -55 kg il team ha ottenuto un primo posto con Torcasio Adriana e un secondo posto con Critelli Ilenia; già campionesse regionali . Torcasio - informano - in semifinale affronta un’ottima atleta della Locride aggiudicandosi all’unanimità entrambi i round e passando il turno. Critelli affronta un’atleta cosentina più alta di lei, ma la strategia adottata le consente di dominare il match e accedere alla finale. Tuttavia quest’ultima non viene disputata in quanto le sue compagne di team preferiscono non affrontarsi B e il titolo passa a Torcasio".

"Nella categoria - 65 kg - aggiungono - Mendicino Simone (Campione regionale in carica) affronta un avversario Reggino in semifinale, aggiudicandosi un match duro in cui fatica a prendere il ritmo inizialmente ma che domina in seguito. Nella fase finale affronta un forte atleta in forze ad un team di Gioia Tauro, domina entrambi i round ma a causa di una penalità che gli toglie punti utili alla vittoria, il risultato viene ribaltato e Mendicino si ferma sul secondo gradino del podio sfiorando l’oro. È il turno di Marcello Giorgio nei 75 kg che dopo aver vinto un mese fa il titolo regionale, si aggiudica il titolo interregionale per il secondo anno di fila".

"Per questo evento - fa sapere il team- abbiamo optato per un cambio di strategia, e fare ciò ha dato i suoi frutti . Il primo avversario di Marcello si ritira, permettendogli di accedere alla finale che viene disputata contro un forte e atleta siciliano che ha messo colpi duri per tutta la durata dell’incontro. L’atleta di casa pareggia il primo round ma si porta a casa il secondo e quindi l’incontro dando tutto se stesso negli ultimo due minuti di gara. Oro per lui. Grande soddisfazione per i tecnici della Budokai che fanno sapere di essere già al lavoro per preparare il prossimo appuntamento che si terrà ad aprile a Jesolo".