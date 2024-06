Scherma, per la prima volta in Calabria allenamento di sciabola Under 17: raduno al Palasport di Maida

Maida – Per la prima volta la Calabria ha ospitato il 6* allenamento CPF di Sciabola maschile e femminile Under 17 della zona Sud, comprendente le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ad aver beneficiato, sabato e domenica scorsi, di questa importante due giorni schermistica è stato il Palasport di Maida, grazie all’organizzazione dell’Asd Circolo Scherma Lametino in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma. 50 atleti e 7 maestri federali, fra cui i lametini Giuseppe Costanzo e Alessandra Lucchino, hanno riempito l’evento, ben supportato dalla locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Galdino Amantea.

“Sicuramente un’ esperienza da ripetere – dichiara il maestro Giuseppe Costnzo - grazie alle ottime referenze che questa manifestazione ha ricevuto da parte di tutto lo staff tecnico federale. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Maida, ed in particolare modo al sindaco Amantea e all’assessore allo sport Antonio Sonetto, per la disponibilità dimostrataci fin da subito ad ospitare un evento così importante. Un grazie va anche ai gestori del palasport, “gli arcieri del Feudo“ e all’ hotel Ulisse, che ci hanno ospitato e fatto sentire a casa nostra”.

“Come amministrazione siamo orgogliosi – afferma, dal canto suo, l’assessore Sonetto - di aver ospitato nel nostro paese un evento così importante. Con la Federazione Italiana Scherma abbiamo da subito instaurato un bel rapporto, soprattutto con il referente maestro Costanzo. Tant’è che da due anni i nostri bambini della scuola primaria stanno partecipando al progetto, completamente gratuito scuola-scherma. Soddisfazione doppia essendosi trattato del primo allenamento federale tenutosi nella nostra regione. Questa amministrazione sarà sempre presente e disponibile per attività sportive e, di conseguenza, per promuovere le bellezze del nostro paese. E’ stato emozionante vedere tanti atleti di interesse nazionale, provenienti dal sud Italia, allenarsi nella nostra struttura”. La due giorni schermistica si è svolta sotto la responsabilità tecnica del maestro siciliano Giuseppe Pugliese. Presenti, in visita, anche il delegato regionale della FIS Franco Perri, il team manager della nazionale assoluta Roberto Costanzo e l’arbitro internazionale, nonché ormai maidese doc, Vincenzo Zaccone.

Fer.Gae.