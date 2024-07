Serie A Beach Soccer, l'Icierre Lamezia perde contro la Roma e resta ultima

Lamezia Terme - Due consecutive sconfitte in altrettanti scontri diretti che hanno il forte sapore della retrocessione in casa Icierre Lamezia Beach Soccer. Al contrario dell'under 20, che ha recentemente conquistato la Coppa Italia di categoria e che ad agosto in quel di Genova giocherà le finali scudetto, la prima squadra neroverde continua a collezionare battute di arresto: cinque in altrettante uscite, con prevedibile ultimo posto solitario. Anche quest'anno a retrocedere nella Poule Promozione, ovvero la serie B nazionale, sara' solo chi chiudera' dietro a tutte. Ricordiamo che la compagine del presidente Pellegrino era gia' retrocessa al termine della passata stagione, salvo poi essere ripescata a seguito dell'allargamento a dieci formazioni del massimo campionato. Gare e prestazioni molto diverse quelle offerte dai lametini nelle prime due delle complessive tre giornate della tappa di Ciro' Marina. Venerdi' non c'e' stata storia contro Milano, impostasi con un piu' che eloquente 10-2. Lombardi decisamente piu' determinati, brillanti e forti tecnicamente, grazie pure alla corposa campagna di rafforzamento operata dopo la tappa iniziale di Viareggio. Calabresi per giunta in giornata no, a partire dai propri elementi piu' rappresentativi, ovvero Ryan e Balinha. Decisamente più equilibrata e tirata la sfida di ierisera contro la Roma BS. Solo negli ultimi 2' i capitolini hanno chiuso i giochi imponendosi 5-2.

Primo tempo piuttosto equilibrato, anche se le occasioni piu' clamorose le ha avute il quintetto calabrese. Martino sfodera un grande intervento sul missile del suo collega avversario Giordani. Risponde Scalese con una forte punizione respinta dal portiere, con De Fazio che perde il tempo per il possibile tapin. Rischia il clamoroso autogol la Roma: palo su errato retropassaggio verso il portiere. A poco più di 3’ dal riposo, palo di Balinha a portiere battuto. A 1’ dal primo riposo gran respinta di Martino, che resta poi a terra qualche minuto per sabbia negli occhi, su punizione di Paulinho. Sugli sviluppi del successivo angolo, Musilli insacca con una girata volante di tacco.

In avvio di ripresa punizione di Balinha ottimamente respinta in angolo da Giordani. Poi De Fazio salva quasi sulla linea, in rovesciata, dopo una corta respinta di Iozzi, momentaneamente subentrato a Martino, su botta non irresistibile di Giordani. Giampà di testa spreca colpendo debole da due passi. Poi gran volo di Martino su Costa. L'Icierre prova a forzare ma e' ancora il palo a dire di no, stavolta a Ryan. Nulla puo', invece, l'estremo difensore capitolino sulla centrata vincente di Balinha che vale il momentaneo 1-1 a poco più di 2’ dal secondo riposo. Passano pochi secondi, però, e Tutino commette fallo da rigore su Paulinho, che riporta di nuovo avanti i suoi con una gran botta centrale. A meno di 2' dall'inizio del terzo ed ultimo tempo da 12' effettivi, palleggio e tiro di Martino con tocco decisivo sotto porta di Villella per la nuova parità. Match piu' che mai aperto ad ogni risultato. Due traverse, una per parte, nel giro di un paio di minuti. Prima la colpiscono I giallorossi, poi Martino direttamente su punizione. A poco più di 4’ dal termine grandissima occasione non sfruttata a dovere da Balinha. Gol sbagliato, gol subito, scatta inesorabile la legge non scritta del calcio anche nel beach soccer. Costa lancia lungo, la palla si ferma in piena area dove Rovira è il più lesto a girarla in rete per il 3-2. L'Icierre ha una reazione immediata ma il gran sinistro di Balinha si ferma ancora una volta sulla traversa. A 1’ 35” dal triplice fischio finale, ripartenza letale della Roma e gran destro al volo di Musilli per il 4-2.

Poi Poltronetti ribadisce in rete sotto porta dopo che il suo colpo di testa a raccogliere il rilancio del proprio portiere Costa era stato respinto dal palo interno. Finisce 5-2. Roma sale cosi' a 4 punti in classifica, balzando in quartultima posizione. Lamezia resta fanalino di coda solitario dopo cinque giornate. Per evitare il declassamento in Poule Promozione ora bisognera' cercare l'impresa di vincere almeno due delle restanti quattro gare. E bisognera' provarci anche oggi pomeriggio (16:30) allorquando, in occasione dell'ultima giornata della tappa di Ciro' Marina, Villella e compagni dovranno vedersela contro la forte Lenergy Pisa, terza forza del torneo. Nella tappa di Lignano Sabbiadoro (18-21 luglio), l'Icierre Lamezia dovra' poi sfidare l'attuale vicecapolista Farmae' Viareggio, la Sambenedettese in occasione dell'ultimo vero scontro diretto a disposizione, e la quotata Friuli Venezia Giulia.

Ferdinando Gaetano