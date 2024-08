Serie C1 Futsal, Icierre Lamezia ingaggia gli ex vigorini Verso e Villella

Lamezia Terme – Quattordici le compagini ai nastri di partenza del prossimo campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Un torneo con il quale si cimenterà per la prima volta quell’Icierre Lamezia reduce da due promozioni consecutive. Il doppio binario sportivo (calcio a 5 e, in estate, beach soccer) praticato dal club neroverde va intanto diventando sempre più sfumato a livello di roster. Negli ultimi giorni, infatti, due ex calcio ad undici, ma già punti fermi dell’Icierre beach soccer, sono stati innestati nell’organico che andrà a cimentarsi con quello ch’è il massimo campionato regionale di futsal. Si tratta del classe 1994 Vincenzo Villella e del 2002 Flavio Verso, entrambi in forza alla Vigor Lamezia nell’ultima stagione agonistica. Il primo ha deciso di chiudere definitivamente la sua lunga carriera calcistica per impegni lavorativi, decisamente più conciliabili con le esigenze del futsal regionale, mentre Verso è alla ricerca dello smalto un po' smarrito nel corso dell’ultima annata. Confermato ufficialmente un altro ex vigorino: Pasquale Giampà.

Oltre che dalla compagine del presidente Elio Pellegrino, nella nuova serie C1 la parte centrale della Calabria sarà rappresentata anche dalle Pantere Nere Catanzaro. Per il resto, ben sette i club della provincia di Cosenza e cinque quelli dell’area reggina. I due posti lasciati liberi da Polistena Calcio a 5 e Casali del Manco Futsal, entrambi ripescati nel campionato nazionale di serie B, sono stati riempiti da BFB Rovito e Rhegion 730 FC, ammessi in C1 tra le non aventi diritto.

F.G.