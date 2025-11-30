Serie D, il Sambiase fermato dall’Enna: 1-1 al “D’Ippolito”

Lamezia Terme – Non riesce ad andare oltre l’1-1 il Sambiase, fermato dall’Enna nel match casalingo valido per la quattordicesima giornata del Girone I di Serie D. Un goal per tempo al “D’Ippolito”: padroni di casa in vantaggio al 14’ con Costanzo; nella ripresa, al 71’, il goal di Dadic che ristabilisce l’equilibrio. Giallorossi che chiudono la gara in 9 (espulsi Frasson e Haberkon), finale nervoso con accenni di rissa in campo.

Cronaca

Primo tempo

12’ Primo squillo della partita targato Enna. Bamba chiama Giuliani alla parata in due tempi

14’ Sambiase in vantaggio. Haberkon controlla su suggerimento di Palermo e serve Costanzo che batte Loliva dopo un primo tentativo respinto dal portiere ospite

38’ Costanzo scambia con Calabrò ma manda alto da buona posizione

Secondo tempo

15’ Costanzo slalomeggia in area di rigore ma Loliva gli nega la doppietta deviando in angolo di piede

17’ Numero in mezzo al campo di Kouame e filtrante per Haberkon che calcia sul fondo

26’ Pari Enna. Tchaouna sfonda a sinistra e appoggia all’accorrente Dadic che fulmina Giuliani di prima intenzione

28’ Sambiase in 10. Scontro aereo a metà campo, Frasson reagisce sull’avversario da terra e finisce anzitempo sotto la doccia

32’ Sponda di Costanzo per Calabrò che cerca la volée di destro, Loliva blocca senza grossi problemi

38’ Altro tentativo di Calabrò che si sposta la palla sul sinistro ma angola troppo il suo diagonale

44’ Ci prova Di Giovanni da fuori, Loliva alza in angolo

52’ Punizione di Tchaouna per il colpo di testa di Dadic, palla fuori

54’ Sambiase in 9. Espulso anche Haberkon per somma di ammonizioni nel giro di pochi secondi

Sambiase – Enna 1-1

Marcatori: 14’ Costanzo, 26’st Dadic

Sambiase: Giuliani, Frasson, Strumbo, Pantano, Cosmano, Calabrò, Palermo (42’st Sueva), Diogo (20’st Francisco), Kouame, Costanzo (37’st Di Giovanni), Haberkon

A disp. Lisi, Caruso, Andronache, Leumegni, Marrello, Perricci

All. Lio

Enna: Loliva, Di Modugno, Gabrieli (6’st Preknicaj), Occhiuto, Mbaye, Tchaouna F., Distratto (6’st Caggianello), Dadic, Tchaouna F., Bamba (6’st Diaz, 42’st Deriu), Zerillo

A disp. Cangane, Mazzone, Rossitto, Bonfigli, Camara

All. Passiatore

Arbitro: Saffioti di Como

Assistenti: Luci di Lodi e Molino di Brescia

Note: Angoli 3-1; Ammoniti: Kouame, Caggianello, Calabrò

Espulsi: 30’st Frasson per fallo di reazione; 55’ st Haberkon per somma di ammonizioni

Rec. 1’ e 11’

Francesco Sacco