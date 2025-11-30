Serie D, il Sambiase fermato dall’Enna: 1-1 al “D’Ippolito”

Lamezia Terme – Non riesce ad andare oltre l’1-1 il Sambiase, fermato dall’Enna nel match casalingo valido per la quattordicesima giornata del Girone I di Serie D. Un goal per tempo al “D’Ippolito”: padroni di casa in vantaggio al 14’ con Costanzo; nella ripresa, al 71’, il goal di Dadic che ristabilisce l’equilibrio. Giallorossi che chiudono la gara in 9 (espulsi Frasson e Haberkon), finale nervoso con accenni di rissa in campo.
Cronaca
Primo tempo
12’ Primo squillo della partita targato Enna. Bamba chiama Giuliani alla parata in due tempi
14’ Sambiase in vantaggio. Haberkon controlla su suggerimento di Palermo e serve Costanzo che batte Loliva dopo un primo tentativo respinto dal portiere ospite
38’ Costanzo scambia con Calabrò ma manda alto da buona posizione
Secondo tempo
15’ Costanzo slalomeggia in area di rigore ma Loliva gli nega la doppietta deviando in angolo di piede
17’ Numero in mezzo al campo di Kouame e filtrante per Haberkon che calcia sul fondo
26’ Pari Enna. Tchaouna sfonda a sinistra e appoggia all’accorrente Dadic che fulmina Giuliani di prima intenzione
28’ Sambiase in 10. Scontro aereo a metà campo, Frasson reagisce sull’avversario da terra e finisce anzitempo sotto la doccia
32’ Sponda di Costanzo per Calabrò che cerca la volée di destro, Loliva blocca senza grossi problemi
38’ Altro tentativo di Calabrò che si sposta la palla sul sinistro ma angola troppo il suo diagonale
44’ Ci prova Di Giovanni da fuori, Loliva alza in angolo
52’ Punizione di Tchaouna per il colpo di testa di Dadic, palla fuori
54’ Sambiase in 9. Espulso anche Haberkon per somma di ammonizioni nel giro di pochi secondi
Sambiase – Enna 1-1
Marcatori: 14’ Costanzo, 26’st Dadic
Sambiase: Giuliani, Frasson, Strumbo, Pantano, Cosmano, Calabrò, Palermo (42’st Sueva), Diogo (20’st Francisco), Kouame, Costanzo (37’st Di Giovanni), Haberkon
A disp. Lisi, Caruso, Andronache, Leumegni, Marrello, Perricci
All. Lio
Enna: Loliva, Di Modugno, Gabrieli (6’st Preknicaj), Occhiuto, Mbaye, Tchaouna F., Distratto (6’st Caggianello), Dadic, Tchaouna F., Bamba (6’st Diaz, 42’st Deriu), Zerillo
A disp. Cangane, Mazzone, Rossitto, Bonfigli, Camara
All. Passiatore
Arbitro: Saffioti di Como
Assistenti: Luci di Lodi e Molino di Brescia
Note: Angoli 3-1; Ammoniti: Kouame, Caggianello, Calabrò
Espulsi: 30’st Frasson per fallo di reazione; 55’ st Haberkon per somma di ammonizioni
Rec. 1’ e 11’
Francesco Sacco
© RIPRODUZIONE RISERVATA