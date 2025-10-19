Serie D, la Vigor Lamezia espugna il "Granillo": Reggina battuta 1-0

Reggio Calabria – Colpo gobbo della Vigor Lamezia a Reggio Calabria, dove i biancoverdi riescono a trovare tre punti fondamentali, in pieno recupero, contro una Reggina in caduta libera. Al “Granillo”, gara decisa al 95' da un goal di Staiano, bravo a ribadire in rete una respinta di Lagonigro su Tandara. Buona la prima per Renato Mancini.
Cronaca
Primo tempo
12' Colpo di testa di Barillà su angolo dalla sinistra, pallone sul fondo
21' Bel traversone di D'Anna verso Mascari, diagonale provvidenziale di Lanzillotta che chiude sull’attaccante biancoverde
26’ Di Grazia si accentra e cerca il palo lontano senza fortuna
40' Palumbo serve Edera che conclude tra le braccia di Iannì
Secondo tempo
4' Occasione per la Reggina. Di Grazia pesca la testa di Salandria che quasi a botta sicura manda sul fondo
9' Padroni di casa ancora pericolosi nel gioco aereo con un’incornata di Blondett su angolo battuto da Di Grazia, salva Iannì
12' Edera raccoglie al limite e gira in porta, palla fuori
20' Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Barillà, Edera serve al limite Grillo che spara in Curva
39' Blondett rischia l'autorete su punizione battuta in area dalla Vigor
41' Reggina vicina al vantaggio. Cross dalla sinistra di Grillo, Edera anticipa Iannì ma trova il salvataggio sulla linea di Sanzone
49’ Vigor in vantaggio. Svarione difensivo di Laaribi, Lagonigro salva su Tandara ma non può nulla sulla ribattuta di Staiano
Reggina - Vigor Lamezia 0-1
Marcatori: 95' Staiano
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Lanzillotta, Blondett, D. Girasole, Porcino (60' Grillo); Salandria (66' Correnti), Laaribi, Barillà; Palumbo (60' Fomete), Ferraro (38' Edera), Di Grazia (84' Rizzo). All. Trocini. A disposizione: Boschi, R. Girasole, Mungo, Gatto.
VIGOR LAMEZIA: Ianni, Errico, Montebugnoli, Simonetta, Marcellino (52' Staiano), Mascari (69' Embalo), Spanò (60' Bammacaro), Guerrisi, Tandara, Sanzone (87' Del Pin), D'Anna. All. Mancini. A disposizione: Verdosci, Rossi, La Vecchia, Chirico, Amendola
Arbitro: Antonio Pio Pascuccio (Ariano Irpinio). Assistenti: Stefano Orlando (Modena), Piergiorgio Stotani (Viterbo)
Ammoniti: Ianni, Staiano Recupero: 2'pt, 6'st Spettatori: 3.950 di cui 250 ospiti
