Serie D, Sambiase fermato sull’1-1 dal Pompei

Lamezia Terme - Il Sambiase non riesce ad andare oltre l’1-1 con il Pompei e interrompe una striscia di vittorie che durava da ben otto partite. Al “D’Ippolito”, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio (a segno De Martino al 16’), i giallorossi ristabiliscono l’equilibrio al 15’ della ripresa grazie a Zerbo. Nel finale, occasionissima per Maitini, fermato da un grande intervento del portiere ospite Rizzuto. Club delle Due Torri raggiunto in seconda posizione dalla Reggina, vittoriosa per 3-0 sul Città di Sant’Agata. Salgono comunque a quattordici i risultati utili consecutivi.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del fischio d’inizio, omaggio floreale da parte degli US ’01 in ricordo di Rosalinda Falvo, giovane tifosa giallorossa scomparsa un anno fa. Consegnata anche una targa a mister Morelli.

7’ Ci prova Bocchetti, la palla è facile preda di Giuliani

15’ Spunto di Ferraro il cui tiro-cross termina però sull’esterno della rete

16’ Pompei in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la difesa giallorossa dimentica De Martino che appoggia in rete senza problemi un cross dalla destra

22’ Sterzata di Umbaca e cross preciso per la testa di Ferraro che non riesce a imprimere la necessaria forza al pallone, Rizzuto para in due tempi

28’ Tentativo da fuori di Caporello, Rizzuto blocca senza problemi

30’ Doppio passo di Zerbo che salta l’uomo e calcia di sinistro, conclusione potente ma imprecisa

34’ Ci prova Piriz dalla distanza, palla fuori

41’ Errore di Russo che libera Ferraro, l’attaccante giallorosso si fa largo in area ma calcia alto da buona posizione

Secondo tempo

3’ Buco a metà campo del Sambiase che favorisce l’inserimento di De Luca, Giuliani ferma tutto in uscita

14’ Colombatti scambia con Carella e colpisce di testa, palla fuori

15’ Pari Sambiase. Lancio verso Ferraro che riesce ad anticipare Rizzuto in uscita e servire Zerbo, il trequartista giallorosso appoggia in rete a porta sguarnita

22’ Punizione in area di Cozza, Umbaca controlla e gira in porta ma calcia alto

34’ Altro calcio piazzato di Cozza stavolta direttamente verso la porta, Rizzuto respinge di pugno

37’ Girata di Trompte che supera la traversa

38’ Feito ruba palla a Frasson e cerca il sinistro dalla distanza, Giuliani blocca

47’ Maitini ha sui piedi la palla del sorpasso ma il suo colpo sotto trova la gran risposta di Rizzuto

50’ Retropassaggio errato di Tiveron che per poco non favorisce Trompte, provvidenziale Giuliani in uscita bassa

Sambiase – Pompei 1-1

Marcatori: 16’ De Martino (P), 15’st Zerbo (S)

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Frasson S. (42’st Morra), Caporello (42’st Tiveron), Strumbo, Piriz (16’st Cozza), Colombatti, Umbaca (27’st Maitini), Ferraro, Zerbo, Carella (37’st Gassama)

A disp. Grisendi, Frasson V., Solomon, Chianese

All. Morelli

POMPEI: Rizzuto, Guerra (31’st Avino), Russo, Megna, Rosati (7’st Feito), Vitale, Bonavita, Bocchetti, De Luca (11’st Aurino), Puntoriere, De Martino (16’st Tompte)

A disp. Pirone, D’Amora, Esposito, Balzano, Pelusio

All. Esposito

Arbitro: Giordani di Aprilia

Assistenti: Camilli di Roma 1e Amato di Aprilia

Note: Angoli 5-3; Ammoniti: De Luca (P), Vitale (P), Cozza (S), Feito (P), Gassama (S)

Rec. 1’ e 6’

Francesco Sacco