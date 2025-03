Serie D, un Sambiase con assetto difensivo piuttosto inedito quello che farà visita all'Igea Virtus

Lamezia Terme – Sfida tutta in salsa giallorossa, nonchè tra due squadre reduci, nel breve periodo, da momenti opposti, quella che domani pomeriggio vedrà di fronte Nuova Igea Virtus e Sambiase al “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. Nona trasferta stagionale in terra siciliana per Umbaca e compagni, con tradizione decisamente positiva sin qui, essendo maturate sei affermazioni, un pari ed una sconfitta. Se i lametini hanno virtualmente ipotecato la propria partecipazione ai play-off, per l’Igea sono invece diventati quasi un miraggio a seguito delle due sconfitte contro Paternò e Nissa che hanno bruscamente interrotto una striscia di quattro successi consecutivi, nonché di sei risultati positivi. Ad otto turni dal termine, la formazione messinese dista ora ben nove lunghezze dalla Vibonese, quinta. Senza contare che domenica scorsa a Caltanissetta ha perso nettamente proprio quello che era una sorta di spareggio per continuare a coltivare ambizioni play-off. Ma nove sono, al contempo, pure i punti di vantaggio sulla zona play-out. Un’Igea che affronterà il Sambiase con la mente piuttosto libera, insomma, avendo relativamente poco da perdere.

Di questo è conscio Claudio Morelli. “Avremo davanti un’Igea Virtus che ha avuto un cammino importante nonostante abbia cambiato allenatore in corso d’opera. Al di la della sconfitta di domenica scorsa, sta facendo decisamente bene. In organico vanta alcuni calciatori che conoscono molto bene la categoria. Una squadra forte, insomma, che vorrà sicuramente metterci i bastoni tra le ruote. Da parte nostra occorrerà la massima attenzione e disponibilità, peculiarità che ho comunque visto nei miei durante la settimana. Dovremo giocare una partita improntata al sacrificio”. Il trainer dei sambiasini prevede un match senza molti tatticismi. “Cercheremo di superarci a vicenda. Dovremo essere cinici a sfruttare le occasioni che ci concederanno e restare sul pezzo per gl’interi novanta minuti”. Siciliani che vorranno vendicare il rotondo 3-0 rimediato all’andata nonostante un’ottima prova. Non a caso lo scorso 3 novembre uno dei migliori in campo alla fine risultò il portiere Alessio Giuliani. A firmare la vittoria furono Umbaca, autore di una bella doppietta, e Ferraro. “All’andata – conferma Morelli - fecero una grande prestazione, anche se alla fine vincemmo noi con un risultato piuttosto rotondo. Onestamente un po' troppo per quanto vistosi in campo, ma fummo comunque bravi a concretizzare le occasioni create. Cosa che, invece, non siamo riusciti a fare in altre gare”.

Sambiase chiamato a confermare lo stato di crescita, dopo un periodo di leggero, quanto fisiologico, appannamento, evidenziato dalle due vittorie per 2-1 ottenute ai danni di Castrumfavara e Ragusa. Dopo questa trasferta in terra peloritana, Umbaca e compagni potranno approfittare della sosta di domenica 16 marzo, in occasione della partecipazione della Rappresentativa di serie D al torneo giovanile di Viareggio, per recuperare un po' di energie in vista del rush finale e, nello specifico, dello storico derby casalingo contro la Reggina in programma al “D’Ippolito” il 23 marzo. Tornando, però, alla stretta attualità, al “D’Alcontres-Barone” il tecnico di Sant’Eufemia Lamezia dovrà fare a meno di due pedine portanti in difesa. Mancheranno contemporaneamente l’ancora infortunato Colombatti e lo squalificato Marco Perri. Evento verificatosi una sola volta in questa stagione: il 20 ottobre a Scafati. Basti pensare che il giovane terzino ha giocato da titolare le ultime sedici gare. L’ultima sua non presenza risale proprio alla gara di andata con la stessa Igea Virtus, allorquando rimase in panchina per gl’interi novanta minuti. Recuperato, in compenso, Valentino Frasson, che sarà quindi della spedizione in Sicilia.

Dirigerà il signor Alessio Vincenzi di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Simona Cavallari di Ravenna e Arli Veli di Pisa.

Ferdinando Gaetano