Sequestrati nel Reggino 30 kg di cocaina, un arresto

Reggio Calabria - Agenti del commissariato di polizia di Gioia Tauro hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente a Rosarno, che deteneva 30 chili di cocaina in un giardino di pertinenza di un'impresa. La grossa partita di stupefacente era occultata all'interno di una statua, modificata con un meccanismo per accedervi dall'esterno. Proseguendo con le perquisizioni nelle abitazioni limitrofe e nelle loro pertinenze, è stato inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento e per la conservazione della sostanza stupefacente e la somma di oltre 25 euro in contanti, presumibilmente riconducibile all'attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, il 42enne è stato condotto presso la locale casa circondariale in attesa di giudizio.

