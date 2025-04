Tennis, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup arrivano in Calabria

Catanzaro - I trofei vinti dai campioni del mondo del tennis tornano in Calabria e attraversano tre città ed altrettante province. Passerà, infatti, da Diamante, Catanzaro e Reggio Calabria il Trophy tour, che porta nelle regioni italiane la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte dalle nostre nazionali nel novembre 2024. Chiaramente per la Coppa Davis si tratta di un ritorno, dopo il Trophy tour dello scorso anno, con "l'insalatiera" che aveva fatto tappa a Cosenza, Rende e Reggio Calabria, mentre per la Billie Jean King Cup è una "prima" in Calabria. In realtà il legame fra il massimo torneo a squadre femminile e la Calabria è già abbastanza solido e tutto è nato ben sedici anni fa. Il riferimento è al trofeo vinto dalle azzurre, proprio in Calabria, precisamente a Reggio Calabria, sui campi del circolo tennis "Rocco Polimeni", nel novembre del 2009, dall'Italia di Schiavone, Pennetta, Vinci, Errani, che vinse quella che allora si chiamava Fed Cup battendo in finale gli Stati Uniti.

E proprio a Reggio Calabria tornerà l'ambito trofeo come terza tappa del mini tour calabrese, che coincide con il periodo pasquale e che si aprirà mercoledì 16 aprile nel comune di Diamante, nota località turistica del tirreno cosentino. L'indomani, giovedì 17 aprile, i trofei si spostano a Catanzaro e nel pomeriggio, a partire dalle 15, saranno in mostra nel complesso monumentale del San Giovanni. Il giorno successivo, venerdì 18 aprile, sempre a Catanzaro, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup saranno in esposizione nella casa di tutti i calabresi, ovvero alla Cittadella Regionale, sede della Regione Calabria, questa volta dalle 14 alle 21. Nella stessa occasione, sempre nella sede della Regione Calabria, il tennis calabrese, insieme alle istituzioni, si ritroveranno per i Fitp Calabria Awards 2024. Si tratta della consueta premiazione nel corso della quale saranno celebrati i migliori giocatori dell'anno appena trascorso. Il giorno seguente, praticamente ad un anno di distanza, si ritorna a Reggio Calabria, nella sede del Museo Archeologico, dove sarà possibile ammirare i trofei nel pomeriggio di sabato 19 aprile ed anche l'intera giornata di Pasqua. "Sarà un’occasione straordinaria per le migliaia di appassionati calabresi di ammirare i due trofei mondiali vinti dall’Italia a novembre a Malaga - ha detto il Presidente del Comitato regionale della Fitp Calabria, Andrea Massimilla - Ospitare la Davis Cup e la Billie Jean King Cup e, per di più, farlo in sedi istituzionali e location iconiche è segno evidente del grande interesse e della credibilità crescente che il nostro movimento sta acquisendo su scala nazionale e territoriale, oltre a essere per noi insieme vanto e responsabilità".

"Una data particolarmente importante per noi - ha sottolineato Massimilla - è quella di venerdì 18. Quest'anno abbiamo atteso più del solito prima di celebrare il mondo del nostro sport nel tradizionale appuntamento che sigilla una stagione sportiva, perché ci tenevamo a far coincidere due eventi in uno, i FITP Calabria Awards 2024 e il Trophy Tour 2025, e farlo nella principale sede istituzionale della nostra Regione. A sancire l’eccezionalità del momento storico che la nostra disciplina sta attraversando. Sarà una festa nella festa, all’insegna della racchetta e dei valori che il nostro sport si impegna quotidianamente a trasmettere e veicolare attraverso la passione e l'entusiasmo di atleti, tecnici e dirigenti che contribuiscono a fare grande questa disciplina. Anzi, queste discipline, visto che al tennis la nostra Federazione ha ormai affiancato in pianta stabile beachtennis, padel e pickleball, con numeri e coinvolgimento in crescita costante”.

“Siamo felici ed onorati – ha detto il Consigliere Fitp, Joe Lappano – di poter ospitare anche quest’anno in Calabria il trophy tour, che, rispetto a quanto accaduto dodici mesi fa, si arricchisce anche della Billie Jean King Cup. Siamo lieti, inoltre, che fra le sedi scelte per ospitare i trofei ci sia la Cittadella regionale, ovvero la sede istituzionale della Regione Calabria. L’attenzione con la quale le istituzioni guardano al mondo del tennis testimonia la crescente importanza che rivestono i nostri sport di racchetta anche nel panorama regionale. Proprio per questo l’ideale casa di tutti i calabresi è la location scelta per i FITP Calabria Awards 2024”.