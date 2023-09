Ufficializzati i calendari di Eccellenza: ecco i primi match di Sambiase e Vigor. Il 12 novembre la stracittadina

Lamezia Terme - Presentati questo pomeriggio, presso la sala convegni del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione calabrese 2023-24. Nel corso dell’evento sono state premiate le società che si sono aggiudicate la classifica del Premio Giovani 22/23, ovvero la Morrone per l’Eccellenza, V.E. Rende e Roccella per la Promozione. Spazio anche per i riconoscimenti agli allenatori che hanno conquistato la vittoria dei campionati nell’ultima annata calcistica: Graziano Nocera (Gioiese, ora Cittanova), Alberto Aita (Digiesse PraiaTortora), Giuseppe Saladino (Vigor Lamezia) e Giuseppe Verduci (Morrone U19). Riconoscimenti anche per i capocannonieri dei campionati 22/23: Simone Fioretti (Reggiomediterranea – Eccellenza), Athos Ferracci (Cassano Sybaris – Promozione A) e Giovanni D’Agostino (Compr. Archi – Promozione B). Tutti e tre quest’anno hanno cambiato casacca e disputeranno i rispettivi campionati con le maglie di Soriano, Digiesse PraiaTortora e Gallico Catona. Premiati anche gli arbitri del CRA Calabria freschi di promozione in CAN D: Matteo Fede (Sez. Rossano), Domenico Fabio Macrina (Sez. Reggio Calabria), Valerio Navarino (Sez. Taurianova), Lorenzo Notaro (Sez. Lamezia Terme) e Carmelo Ramundo (Sez. Paola).

Ma veniamo a quello ch’è stato il momento di maggiore attesa del pomeriggio, ovvero la diramazione dei calendari. In Eccellenza, esordio casalingo per il Sambiase che, domenica prossima, 17 settembre, riceverà la visita del Gioiosa Jonica. La Vigor Lamezia sarà invece di scena ad Isola Capo Rizzuto. La domenica successiva Vigor Lamezia – Morrone e Palmese – Sambiase. Alla terza giornata subito in programma lo scontro tra Cittanova e Sambiase, ovvero tra due delle favorite per la vittoria finale. Contemporaneamente i biancoverdi di mister Saladino affronteranno la Palmese al “D’Ippolito”. Alla decima giornata, domenica 12 novembre, il derby d’andata tra Sambiase e Vigor. Ritorno il 10 marzo in casa vigorina.

Nel girone B di Promozione, l’Atletico Maida domenica esordirà tra le mura amiche contro la matricola Saint Michel di Gioia Tauro. Quindi trasferta a Capo Vaticano. Alla terza i giallorossi di mister Stranges riceveranno la visita del Bivongi Pazzano, per poi andare in casa di quel Melicucco sconfitto ai play-out ma rientrato dalla finestra in Promozione attraverso l’acquisto di un titolo.

F.G.