Cinghiali a Lamezia, Gianturco chiede interventi urgenti e installazione trappole "Pig Brig"

Lamezia Terme – Il Consigliere Comunale Mimmo Gianturco esprime forte preoccupazione per la crescente presenza di cinghiali all'interno della città, lamentando "l'incapacità dell'amministrazione comunale a prendere provvedimenti efficaci per risolvere il problema".

"La situazione è diventata insostenibile" afferma Gianturco. "I cinghiali si aggirano liberamente per le strade, creando pericoli per la sicurezza dei cittadini e danneggiando le proprietà private e pubbliche. È inaccettabile che l'amministrazione comunale resti inerte di fronte a questa emergenza".

Il consigliere Gianturco richiama l'attenzione su esempi virtuosi di gestione del problema avvenuti in altre regioni italiane. In Basilicata, grazie all'installazione delle cosiddette "Pig Brig", è stato possibile catturare ben 46 cinghiali in una sola notte. "È evidente che esistono soluzioni efficaci per affrontare questa emergenza. In Basilicata, a Moliterno, l'adozione delle Pig Brig ha dato risultati concreti in tempi brevi. Perché non possiamo adottare una strategia simile anche qui a Lamezia Terme?". Un altro esempio positivo viene dall'Emilia-Romagna, dove la trappola Pig Brig ha recentemente catturato tre cinghiali nell'area di Piacenza, contribuendo alla gestione del problema della peste suina africana. Anche Piacenza ha mostrato che l'uso delle Pig Brig può essere una soluzione pratica e immediata. È una tecnologia che ha dimostrato la sua efficacia in diverse situazioni. Le Pig Brig sono dispositivi di cattura innovativi e altamente efficaci, sviluppati per il controllo della popolazione di cinghiali in aree urbane e rurali. Queste gabbie di cattura si sono dimostrate sicure e rispettose dell'ambiente, offrendo una soluzione rapida e pratica per ridurre il numero di cinghiali in aree problematiche".

Gianturco conclude chiedendo all'amministrazione comunale di attivarsi immediatamente per implementare misure simili a quelle adottate in Basilicata e a Piacenza, invitando a prendere in considerazione l'acquisto e l'installazione delle Pig Brig sul territorio comunale. "Non possiamo più permetterci di ignorare il problema. È tempo di agire con determinazione e responsabilità per garantire la sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini", conclude.