Lamezia, Cittadino: “Nomina Ermio a Primario Reparto Neurologia è stimolo per fare squadra tra donne”

Lamezia Terme - "Voglio esprimere i miei complimenti ed un grosso in bocca al lupo alla Dott.ssa Caterina Ermio per essere risultata vincitrice del concorso di Primario della struttura complessa di Neurologia del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. La Dott.ssa Ermio è un esempio di come determinazione e professionalità nel tempo consentano di raggiungere traguardi difficili da raggiungere perché molto spesso appannaggio degli uomini". Lucia Alessandra Cittadino Vice Presidente Commissione Pari Opportunità di Lamezia Terme

"Spiace - aggiunge - dover apprendere che è la prima volta che una donna in Calabria riesca a ricoprire un ruolo di prestigio come quello di Direttore di Struttura complessa di Neurologia di una Azienda Sanitaria, e che il fatto che a vincere un concorso di primariato sia una donna faccia ancora notizia, essendo evidentemente un’eccezione alla regola. E’ evidente che qualcosa non funzioni nel sistema di selezione delle figure apicali del sistema sanitario. E’ infatti impensabile che in Calabria non ci siano mai state altre donne altrettanto brave nel mondo della Neurologia come la Dottoressa Ermio".

"Mi auguro che questo bellissimo traguardo offra uno spunto di riflessione, anche alla luce del dato che in Italia le donne medico sono più numerose degli uomini, ma nonostante ciò sono sempre poche a rivestire ruoli di primariato. E’ dunque una notizia che come calabresi ci inorgoglisce e ci deve stimolare ancora di più nel fare squadra tra donne, cercando di rivendicare spazi di comando e di responsabilità, al fine di poter incidere in maniera determinante nello sviluppo di una società che garantisca qualità, professionalità e la parità di genere a tutti i livelli".