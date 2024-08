Lamezia, consigliere Saullo annuncia suo passaggio a FDI

Lamezia Terme – “La decisione di aderire a Fratelli d’Italia e, di conseguenza al gruppo consiliare che siede tra i banchi dell’assise cittadina, è frutto di un’attenta e ponderata riflessione sulla nuova sensibilità politica che il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni è in grado di esprimere a tutti i livelli, nella certezza che il mio contributo per il bene della comunità potrà così trovare piena realizzazione”. Con queste parole il consigliere comunale lametino Alessandro Saullo annuncia il suo passaggio a Fratelli d’Italia, dopo essere stato eletto nel 2019 nella lista Assieme Mascaro Sindaco ed essere risultato il consigliere più votato. “Questa è la strada più giusta che potessi intraprendere – spiega Saullo – perché Fratelli d’Italia da subito è stato coerente con gli impegni assunti con gli elettori, senza mai tirarsi indietro, nemmeno su questioni spinose. Fdi ha sempre posto tutto in maniera costruttiva, con la massima apertura al confronto, senza pregiudiziali né diffidenze di sorta. È un partito in costante contatto con i cittadini, specialmente con i giovani, ai quali ha spalancato le porte, consentendo così di poter dare libero sfogo alle loro potenzialità”.

Saullo, quindi, ripercorre tutti gli step dell’iter che alla fine lo ha portato a entrare in Fdi: “Facevo parte del gruppo misto, essendomi discostato definitivamente dalla linea politica dell’amministrazione targata Mascaro. Il mio avvicinamento a Fratelli d’Italia comincia già alle elezioni provinciali del 2021 e, nel 2023, sono stato uno dei presentatori della lista di riferimento del partito: Venti da Sud, poi risultata la prima compagine in assoluto. Così come non è mancato il mio sostegno a Fdi alle ultime Politiche e alle Europee dello scorso giugno”.

Saullo, ancora, aggiunge che “la stessa cosa è avvenuta in consiglio comunale, dove già da svariati mesi è iniziato un proficuo dialogo con il capogruppo Pietro Gallo e con Antonio Lorena, fino a coordinarci in modo unico nelle scelte da adottare sui singoli punti all’ordine del giorno nelle diverse riunioni. L’adesione a Fratelli d’Italia è stata quindi meditata e convinta, per i valori che sono alla base di questo partito, e che non posso che condividere appieno: solidarietà, libertà, giustizia, democrazia, ma anche perché nel corso di questa consiliatura, Fdi ha dimostrato serietà e costanza nell’azione politica, ma anche coerenza nelle scelte. Fdi sta dando prova di grandi capacità nell’amministrare la cosa pubblica, nella direzione di cambiare le sorti dell’Italia e della nostra terra, dove la sua classe dirigente si distingue per l’ottimo lavoro che sta portando avanti”. Il consigliere ringrazia infine “il segretario cittadino Gino Vescio, il consigliere regionale Antonio Montuoro, con il quale da diverso tempo ho avviato una proficua discussione, che mi ha fatto avvicinare in modo sempre più netto al partito, e l’onorevole Wanda Ferro, che a Roma sta scrivendo una nuova pagina di sviluppo per la Calabria”.