Lamezia, D'Amico su intimidazioni: "Città non arretra, comunità unita contro ogni rigurgito criminale"

Lamezia Terme - "Negli ultimi giorni la città di Lamezia Terme è stata scossa da episodi di stampo criminale che destano preoccupazione e che tentano di minare la serenità riconquistata dopo anni difficili". Sull'allarmante questione interviene l'assessore comunale all'Ambiente della Lega, Antonietta D'Amico che, dichiara: "come amministratrice e come cittadina che vive quotidianamente il territorio, ritengo fermamente che l’intera comunità debba reagire con determinazione a queste vili minacce, rigetti di una feccia sociale e morale che non può e non deve trovare alcuno spazio per riemergere, né per attecchire. Lamezia ha conosciuto momenti di terrore, ma ha anche dimostrato, con coraggio, di saper rinascere e vivere lunghi periodi di serenità. Oggi, più che mai, è necessario che tutti — istituzioni, mondo politico, società civile, associazioni, cittadini — si stringano insieme in un fronte compatto, senza distinzioni di sorta, per respingere ogni tentativo di intimidazione e riaffermare il valore della legalità".

La politica, prosegue D'Amico "deve essere la prima a dare l’esempio, assumendo una posizione chiara, ferma e coerente. So per certo che il nostro Sindaco mantiene un dialogo costante e diretto con la Prefettura, e che la situazione è monitorata con attenzione. Questa collaborazione istituzionale è un segnale importante di presenza dello Stato e di impegno concreto sul territorio. Un ringraziamento profondo va alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno operano in prima linea per la sicurezza di tutti noi, con professionalità, coraggio e dedizione. Un grazie sentito anche alla stampa, che continua a mantenere alta l’attenzione su un tema così delicato, contribuendo a informare e sensibilizzare la cittadinanza. Lamezia Terme lo dice con forza e senza esitazioni: non vuole mai più mafia. La nostra città merita e pretende un futuro libero, sicuro e dignitoso. E insieme, uniti, riusciremo a costruirlo".