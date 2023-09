Lamezia, Gianturco: "Tornare al più presto al voto, al comune situazione politica gravissima"

Lamezia Terme - “L’amministrazione Mascaro non riesce più neanche ad approvare pratiche importanti come il Documento Unico di Programmazione. Mascaro non ha più maggioranza, la città merita un governo cittadino nuovo e più solido capace di far uscire Lamezia da questo periodo così buio. Bisogna tornare al voto”. A dichiararlo è il consigliere comunale di opposizione Mimmo Gianturco, capogruppo di Lamezia Prima di Tutto. “La vicenda politica che si è consumata ieri durante il consiglio comunale con la mancata approvazione del Documento Unico di Programmazione - afferma Gianturco - evidenzia ancora una volta le crepe interne all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mascaro, incapace di gestire gli equilibri politici e addirittura di approvare documenti fondamentali per la vita amministrativa della città”.

“L’amministrazione Mascaro è arrivata al capolinea - continua - e bene fanno i suoi consiglieri comunali ad iniziare a prenderne le dovute distanze anche in virtù dell’ennesima guerra dichiarata da Mascaro alle istituzioni democratiche e a chiunque gli faccia notare tutte le sue lacune come nel caso del Collegio dei Revisori dei Conti dove da un lato questo importante organismo di garanzia a nomina prefettizia ha espresso un preoccupante parere negativo sul bilancio di previsione e dall’altro il sindaco Mascaro che pretende che tutti abbiano le sue stesse convinzioni e che addirittura gli organismi terzi si allineino al pensiero unico, ossia il suo”.

“Da sempre il sindaco Mascaro - sottolinea Gianturco - è pronto a puntare il dito contro tutti; Contro la Prefettura di Catanzaro quando ha inviato la commissione d’accesso per verificare possibili infiltrazioni mafiose, contro il Ministero dell’interno che ha dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, contro il Consiglio di Stato che ha rigettato il suo ricorso, nuovamente contro la Prefettura di Catanzaro per aver sciolto il consiglio comunale per brogli elettorali, contro la Regione Calabria per aver commissariato le pratiche per l’abusivismo edilizio, contro il Collegio dei Revisori dei Conti per aver espresso parere negativo ai più documenti economici e finanziari, contro i consiglieri comunali anche di maggioranza per essersi permessi di avere delle proprie idee politiche divergenti dalle sue. Mai capace di fare un mea culpa”. “La città è in pieno caos politico - conclude Gianturco - e la situazione è gravissima. La città merita un governo cittadino nuovo e più solido capace di far uscire Lamezia da questo periodo così buio. Il sindaco non ha più una sua maggioranza, comprenda tutti i suoi limiti e restituisca la parola ai cittadini. Dimissioni e subito al voto”.