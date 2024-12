Lamezia, Gianturco: “Anche a Natale scegliamo il commercio e l’artigianato locale”

Lamezia Terme - “In questo periodo di festività, la nostra città ha bisogno più che mai del nostro sostegno. Ogni acquisto che facciamo è una scelta: può essere un gesto che arricchisce la nostra città oppure un’opportunità persa per le tante famiglie che vivono grazie al commercio e all’artigianato locali. Invito tutti i cittadini a fare una scelta consapevole e solidale: compriamo locale, aiutiamo le attività della nostra comunità a crescere e a resistere!”. È l’appello del consigliere comunale lametino Mimmo Gianturco, che lancia un invito diretto ai lametini a preferire i negozi di vicinato, i laboratori artigiani e le piccole imprese locali per i loro acquisti natalizi e non solo.

“Acquistare nelle piattaforme web mondiali e delle multinazionali - continua Gianturco - può sembrare comodo e conveniente, ma è un’illusione che ci costa caro. Ogni euro speso online per prodotti che potremmo trovare nei negozi di Lamezia è un euro sottratto alla nostra economia reale, alle famiglie dei nostri commercianti ed artigiani, alla vitalità del nostro territorio. Invece, scegliere il commercio locale significa investire nelle tradizioni, valorizzare le nostre eccellenze e costruire un futuro sostenibile per la città. I prodotti locali hanno un valore unico perché portano con sé storie, qualità e legami che nessuna grande piattaforma potrà mai offrire”. L’iniziativa di Gianturco punta a coinvolgere anche i commercianti: “Organizziamo sempre più eventi, promozioni e iniziative che attirino i cittadini nelle strade e nei quartieri della nostra città. Lamezia deve diventare un punto di riferimento per lo shopping di qualità, ma serve l’impegno di tutti, amministrazione, commercianti e cittadini”.

Infine, un messaggio diretto ai giovani e alle famiglie: “Scegliere il commercio locale è anche un gesto educativo, un modo per insegnare alle nuove generazioni il valore del territorio e dell’economia sostenibile. Ogni acquisto fatto nei nostri negozi è un investimento in qualcosa di tangibile: posti di lavoro, sicurezza economica, e un tessuto sociale più forte. Le piattaforme globali non conoscono le nostre esigenze, i nostri valori, né restituiscono niente al nostro territorio. Lamezia può e deve rinascere - conclude Gianturco - ma abbiamo bisogno di agire insieme. Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi può fare la differenza”.