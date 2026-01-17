Lamezia, Gianturco replica a Pd su fognature Bruzia: “Interventi già programmati, serve prima il nuovo collettore”

Lamezia Terme - "In merito all’articolo pubblicato sull’approvazione della mozione relativa alla rete fognaria nel quartiere Bruzia, è necessario ristabilire con chiarezza la verità dei fatti, evitando mistificazioni che rischiano di ingenerare false aspettative nei cittadini. Questa Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mario Murone, ha già da tempo individuato come priorità strategica il potenziamento e l’ampliamento della rete fognaria sull’intero territorio comunale di Lamezia Terme, quartiere Bruzia compreso. Non vi è quindi alcuna “sollecitazione” da recepire né tantomeno indicazioni da ricevere dal Partito Democratico su dove e come intervenire" è quanto afferma Mimmo Gianturco Presidente V Commissione Consiliare Città di Lamezia Terme.

"È bene ricordare, con onestà intellettuale, che il quartiere Bruzia - sottolinea - è privo di collegamento alla rete fognaria da circa trent’anni e che per oltre vent’anni di questo arco temporale la città è stata amministrata dal centrosinistra, senza che venisse realizzato alcun intervento risolutivo. Tentare oggi di intestarsi meriti o iniziative appare quantomeno strumentale. Durante la seduta del Consiglio comunale è stato spiegato in modo chiaro e inequivocabile che non è tecnicamente possibile realizzare una nuova rete fognaria nel quartiere Bruzia senza la preventiva sostituzione del collettore principale, che presenta gravi criticità strutturali e necessita della sostituzione di almeno tre chilometri di condotta. Un’infrastruttura che, partendo dall’area di monte, convoglia i reflui fino al fiume Amato e che oggi risulta oggettivamente inadeguata".

"Per questo motivo sono già in corso interlocuzioni operative tra il Comune di Lamezia Terme, Sorical e la Regione Calabria, finalizzate a individuare in tempi brevi le risorse e le modalità per la sostituzione del collettore. Solo a valle di tale intervento sarà possibile procedere con l’estensione della rete fognaria nel quartiere Bruzia che comunque resta in capo Sorical. L’approvazione della mozione in Consiglio comunale rappresenta quindi una presa d’atto e una forma di rassicurazione verso i cittadini sull’impegno dell’Amministrazione, non certo il frutto di iniziative politiche tardive che rischiano di ingannare l’opinione pubblica".

"Il voto favorevole espresso è stato un atto di responsabilità istituzionale, volto a non disconoscere il lavoro già avviato dagli uffici tecnici comunali, dall’Assessore alle Opere Pubbliche Gabriella De Sensi e dalla V Commissione Consiliare, che da tempo stanno affrontando con serietà una problematica complessa e stratificata. Questa Amministrazione non prende in giro i cittadini e non annuncia soluzioni irrealizzabili. Al contrario, si assume fino in fondo la responsabilità di portare avanti il potenziamento della rete fognaria, nel quartiere Bruzia come nel resto della città, con atti concreti, programmazione e rispetto della verità. Ogni altra narrazione, per quanto enfatica, mistifica la realtà dei fatti. E su questo, non ci saranno ambiguità né passi indietro".