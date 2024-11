Lamezia, verso le Comunali: nel centrodestra c’è chi guarda al superamento della candidatura Mascaro

Lamezia Terme - Politica lametina sempre più in fibrillazione. Se nel centrosinistra si lavora a smussare i toni per arrivare ad un'auspicabile condivisione di programmi e candidato a sindaco, nel centrodestra quella che sembrava essere una corsa senza ostacoli per l'attuale sindaco, Paolo Mascaro (che al nostro giornale aveva dato la sua disponibilità a candidarsi per la terza volta a sindaco della città), sembra un po' impantanarsi.

Non trapela nulla di ufficiale ma, alla luce delle recenti dichiarazioni del coordinatore regionale, Francesco Cannizzaro che ha parlato di "decisione ancora prematura", non sembra affatto scontata la scelta di puntare ancora su Mascaro. Eppure, le parole di Cannizzaro andrebbero interpretate e "vivisezionate", insomma analizzate minuziosamente. Da un lato si dà un giudizio positivo sul lavoro dell'attuale sindaco di Forza Italia, definito dal leader regionale azzurro, "uno dei migliori sindaci d'Italia". Dall'altro non si palesa affatto la volontà di riconfermarlo come dovrebbe essere sulla scorta della valutazione che si dà, relativamente a quanto prodotto dall'Amministrazione uscente. In tutto ciò, gli alleati, secondo quanto trapela, rimangono silenti. Alcune voci parlano addirittura di una sotterranea "faida" che si starebbe consumando all'interno della coalizione di centrodestra e al superamento della sua candidatura. Secondo alcune fonti, ci sarebbe chi è alla ricerca di un candidato da opporre a Mascaro; chi starebbe sondando il terreno e avanzando proposte di candidatura a qualche imprenditore cittadino; chi intenderebbe portare sul tavolo delle trattative qualche personalità che lavora all'interno delle istituzioni. Chi, come la Lega, potrebbe rivendicare la candidatura. Insomma, un quadro che fino a poco tempo fa si poteva anche comprendere come spesso avviene col "gioco" delle richieste e concessioni per ottenere qualcosa, ma che ora invece sembra tramutarsi in una questione molto più seria di quanto non appaia.

In siffatta situazione, potrebbe addirittura accadere l'impensabile. Ovvero, che Mascaro, rimanendo fedele alla sua volontà di candidarsi, mandi all'aria la sua adesione a Forza Italia decidendo di candidarsi comunque. Un ritorno al civismo che avrebbe del clamoroso e che confermerebbe, tutto sommato, l'allergia di Mascaro ai diktat dei partiti. Centrodestra insomma nel pieno dell'incertezza e che produce un effetto sorpresa non da poco, considerato che fino a poco tempo fa nessuno osava mettere in discussione l'operato del primo cittadino. D'altronde, la sua maggioranza lo ha sempre sostenuto, nonostante l'abbandono di alcuni consiglieri. Anche per il centrodestra, dunque, le prossime settimane potrebbero essere già decisive in vista della scelta sulla candidatura a sindaco.

A. C.