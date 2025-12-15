Sicurezza a Lamezia, FdI: "Rafforzati controlli"

Lamezia Terme - Fratelli d’Italia Lamezia Terme segue con attenzione i recenti episodi che hanno alimentato preoccupazione nella comunità e nel tessuto produttivo cittadino. In una fase delicata, il partito richiama alla responsabilità e all’unità istituzionale, sottolineando la necessità di una presenza concreta e continuativa dello Stato, senza allarmismi né strumentalizzazioni.

Il gruppo esprime pieno sostegno e gratitudine alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura, impegnate quotidianamente sul territorio in attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, sotto il coordinamento delle autorità competenti. In questa direzione, fanno sapere da Fratelli d’Italia, è già in corso un rafforzamento dei controlli e del presidio, anche attraverso l’impiego di reparti dedicati e misure operative mirate, oltre a un monitoraggio puntuale dei sistemi di videosorveglianza urbana.

Particolare attenzione viene riservata anche alla questione del campo Scordovillo, definita “un tema delicato che richiede serietà, continuità e una regia istituzionale unitaria”. In Prefettura è attiva una cabina di regia che segue il cronoprogramma degli interventi di pulizia e messa in sicurezza dell’area esterna, con l’obiettivo di completare questa fase entro il mese di dicembre e programmare i successivi passaggi propedeutici alla bonifica. Parallelamente, prosegue il lavoro per individuare soluzioni abitative regolari, anche attraverso iniziative di ATERP Calabria finalizzate al reperimento di immobili pronti all’uso, accompagnando il percorso di superamento del campo nel rispetto delle regole.

Secondo Fratelli d’Italia, il Governo, tramite il Ministero dell’Interno, mantiene alta l’attenzione su Lamezia Terme, anche nel quadro delle iniziative già avviate a livello provinciale. Tra queste, la cooperazione tra istituzioni e cittadini, l’invito a denunciare e il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e supporto alle vittime di usura ed estorsione, attraverso la rete interistituzionale e gli sportelli dedicati attivati in Prefettura, anche con la presenza del sottosegretario Wanda Ferro.

“Ogni contributo istituzionale sulla sicurezza è utile se orientato a risultati concreti e rispettoso del lavoro in corso”, sottolineano dal partito, ribadendo che la sicurezza non può essere terreno di propaganda, ma rappresenta un diritto dei cittadini e una condizione essenziale per lo sviluppo economico e la libertà d’impresa.

Fratelli d’Italia Lamezia Terme conferma infine il proprio impegno a sostenere, in raccordo con i livelli istituzionali competenti e in sinergia con il Ministero dell’Interno, ogni azione volta a garantire una presenza sempre più costante e visibile dello Stato sul territorio. “Lamezia è una città attenzionata e lo resterà: lo Stato c’è e ci sarà, con determinazione”, conclude la nota