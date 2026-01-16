Unione Giovani di Sinistra Calabria su caso audio a Lamezia: "Pretendiamo contegno e ordine da giunta comunale"

Lamezia Terme – L’UGS - Unione Giovani di Sinistra Calabria (Organizzazione giovanile di Sinistra Italiana), interviene in merito all’ultimo episodio che ha riguardato il sindaco di Lamezia Terme, relativo alla diffusione di un audio proveniente da una chat della Giunta e divenuto virale, in cui Mario Murone utilizza l’espressione “straccioni” riferendosi alle polemiche sulle illuminazioni natalizie di Sant’Eufemia. Episodio che per Ugs “segna inevitabilmente un’ulteriore crepa all’interno dell’amministrazione comunale, denotando circostanze sfavorevoli per la buona tenuta della giunta comunale. A ciò si aggiunge un insufficiente risultato amministrativo tenuto in questi sei mesi: non rispettando quanto promesso, ignorando le problematiche, dedicandosi alla risoluzione di cose futili e assolutamente non indispensabili, come invece lo sono le problematiche che affliggono i cittadini di questo comune. Si evince un clima teso, e anche un comportamento fuori luogo da parte del sindaco Mario Murone. Pretendiamo quindi un ridimensionamento degli atteggiamenti, in primis verso i cittadini, si denota, inoltre, da parte del primo cittadino una mancanza di fiducia dei suoi più stretti collaboratori, che potrebbe pregiudicare il mandato democratico. Riteniamo di conseguenza inammissibili, vergognosi e disdicevoli tali comportamenti e azioni. Insultare i cittadini è una delle azioni che dovrebbero essere evitate in quanto i cittadini devono essere rispettati indipendentemente dal consenso elettorale espresso, secondo quanto è sancito dall'articolo 3 della Costituzione”.

Bruno Emanuele Putrino (Referente Provinciale UGS) sottolinea infine: “il rispetto e la tolleranza sono la base per una amministrazione efficace e produttiva. Invitiamo quindi, indipendentemente dal colore politico, a mantenere atteggiamento e azioni nella maniera più decorosa e degna come ricorda l'articolo 54 della Costituzione: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. Siamo certi che l'atteggiamento indecoroso del sindaco potrà essere valutato dai cittadini con la propria maturità e sensibilità civile per esprimere un giudizio su quanto accaduto. Vogliamo che il tutto venga risolto nella maniera più democratica possibile”.