Accoltella il marito la notte di Natale, arrestata 44enne a Catanzaro: uomo in gravi condizioni

Catanzaro - Ha accoltellato il marito al termine di una lite per futili motivi, avvenuta la scorsa notte nell'abitazione della famiglia, a Catanzaro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna di 44 anni, di origine polacca, ha colpito il marito con un coltello da cucina, mentre in casa si trovavano anche i figli. L'uomo, un 65enne italiano, è stato soccorso e trasportato all'ospedale "Pugliese - Ciaccio" del capoluogo calabrese, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. La donna, invece, è stata tratta in arresto.

