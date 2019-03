Aggredisce carabinieri e mentre fugge travolge pedone con le stampelle, fermato 21enne a Soverato

Soverato (Catanzaro) - Ha aggredito alcuni carabinieri, e nell'intento di scappare ha travolto un pedone con le stampelle. E' accaduto a Soverato dove i militari dell'arma stavano effettuando controlli del territorio in occasione del mercato settimanale. Sono così intervenuti in un’area parcheggio in via Pisani, dove era presente un giovane extracomunitario intento a chiedere insistentemente denaro ad automobilisti che si accingevano a parcheggiare la propria auto.

Nell'intento di identificarlo, i militari sono stati improvvisamente da lui colpiti. Nel disperato tentativo di dileguarsi, l'uomo ha creato concreti e reiterati pericoli per gli altri utenti della strada, tanto da scontrarsi con un pedone che camminava con l’aiuto delle stampelle. Poco dopo, è stato bloccato unitamente ad altra pattuglia sopraggiunta sul posto, mentre tentava di nascondersi all’interno dell’androne di un palazzo.

L'uomo, successivamente identificato, un 21enne di origine ghanese, è stato tratto in arresto, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, e ristretto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. La 1^ Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, dalle 11 alle 12.