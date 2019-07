Aggressione con rapina a Vibo Valentia, 3 fermi

Vibo Valentia - Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, con l’ausilio di personale delle Volanti, hanno fermato tre persone sospettate di essere responsabili della rapina e delle aggressioni subìte la notte del 21 luglio scorso, in Piazza Martiri d’Ungheria di Vibo, da un intero nucleo familiare. Le vittime erano state trasportate al pronto soccorso e successivamente dimesse con una prognosi di 30 giorni per il padre e di 15 giorni ciascuno per la madre e il figlio minorenne. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura.

