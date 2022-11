Reggio Calabria - Un uomo di 42 anni è stato ucciso poco fa in un agguato consumato a Reggio Calabria, nella frazione Catona, alla periferia nord della città. La vittima, Francesco Fiume, residente nello stesso quartiere, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola in via Francia mentre era a bordo di una Fiat Stilo. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Reggio Calabria e della scientifica.