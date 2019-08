Annullato spettacolo pirotecnico a Conflenti durante festa Madonna, una denuncia e sequestrato materiale esplosivo

Catanzaro - Ancora violazioni in materia di spettacoli pirotecnici che devono essere annullati. Sono diversi i casi durante i quali il nucleo regionale Artificieri della Questura di Catanzaro è dovuto intervenire per impedire che vengano eseguiti spettacoli pirotecnici non autorizzati o senza le dovute misure di sicurezza. È accaduto anche ieri sera a Conflenti dove il Sindaco, secondo quanto emerso dalle indagini, in extremis avrebbe autorizzato uno spettacolo pirotecnico ma il fochino, titolare anche di un deposito/vendita di materiale esplodente in provincia di Cosenza, non si era munito delle dovute licenze per il trasporto del materiale. Il personale artificiere intervenuto sul sito ha provveduto a sequestrare 80 kg di materiale esplosivo di categoria CE F2 e P1 e denunciare M.R., di 46 anni, per trasporto illegale di prodotti esplosivi di genere pirotecnico regolamentare. I poliziotti hanno inoltre constatato che il sito aveva dei gravi deficit in termini di sicurezza in quanto era prospicente ad una cabina di smistamento di energia elettrica con annessa linea aerea e a distanza di poche decine di metri da un’abitazione.