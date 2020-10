Anziano scomparso 3 anni fa a Cosenza, donna fermata nei giorni scorsi accusata di rapina e omicidio

Cosenza - Nuova misura cautelare nei confronti di Melania Angelica Serban, 33enne, romena, già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile di rapina e dell'omicidio di Damiano Oriolo, pensionato di 78 anni, allontanatosi da casa il 6 aprile del 2017 e mai più ritrovato. Il gip di Cosenza Giuseppe Greco ha emesso una misura cautelare in carcere sia per concorso in omicidio volontario che rapina. Il gip del tribunale di Reggio Calabria, nelle settimane scorse, aveva ritenuto di non convalidare il fermo relativamente all'accusa per omicidio del 79enne e convalidava il fermo solo in ordine al delitto di rapina. Oggi il gip Greco, scrive che "diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Reggio Calabria, sussistono gravi indizi di colpevolezza rispetto all'imputazione di concorso in omicidio volontario".

© RIPRODUZIONE RISERVATA