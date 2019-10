Anziano scomparso da ieri a Oppido Mamertina, trovato senza vita dai vigili del fuoco

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) – Da ieri non aveva fatto rientro nella propria abitazione e, dato l’allarme, sono subito scattate le ricerche durate per tutta la notte. Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno però trovato il corpo senza vita dell’anziano di 96 anni, M.G., in località Vaccarizzo di Piminoro frazione di Oppido Mamertina, nel reggino. Il corpo è stato recuperato dall’elicottero drago 62 del nucleo di Catania. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.

