Si allontana da casa e si rifugia in auto ad Acri, ritrovato 91enne

Acri (Cosenza) - Un anziano 91enne, affetto da Alzheimer, nella notte si è allontanato dalla propria abitazione. Allertati dai parenti, i vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, sono stati impegnati nella ricerca, che fortunatamente si è conclusa bene, con il ritrovamento dell'anziano in buono stato di salute. L'uomo, vagando nella notte per le strade del comune, ha trovato rifugio all'interno di una vettura a poche centinaia di metri dalla propria abitazione. Questa mattina, grazie anche ad alcune segnalazioni pervenute dai cittadini, i vigili del fuoco hanno ritrovato l'anziano signore che è stato affidato ai familiari per far rientro a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA