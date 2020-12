Assenteismo, Corte Conti condanna 7 dipendenti dell'Asp di Vibo

Vibo Valentia – La Corte dei Conti calabrese ha condannato per danno patrimoniale e danno all’immagine 7 fra dirigenti medici e dipendenti dell’Asp di Vibo Valentia, in servizio nel distretto sanitario di Serra San Bruno, accusati di essersi ingiustificatamente assentati dal posto di lavoro tra il 5 dicembre 2017 e il 24 aprile 2018 (periodo di osservazione da parte dei carabinieri). A tutti i convenuti la Procura contabile contestava, oltre al danno patrimoniale avendo, comunque, percepito la retribuzione delle ore non effettivamente lavorate, anche di aver arrecato danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza.Unitamente ad altri indagati, invece, per il procedimento penale dovranno comparire a febbraio dinanzi al gup del Tribunale di Vibo Valentia. La locale Procura contesta loro i reati di truffa aggravata e false attestazioni.

