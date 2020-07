Attraversavano i binari ferroviari, multati nel Reggino

Reggio Calabria - Cinque persone sono state sanzionate dalla Polfer in provincia di Reggio Calabria per avere attraversato indebitamente i binari. I controlli sono stati effettuato lo scorso weekend dal Compartimento Polfer per la Calabria, insieme al posto Polfer di Locri, lungo la tratta Brancaleone-Bovalino, teatro negli anni scorsi di incidenti ferroviari dovuti proprio al fenomeno dell'attraversamento dei binari. I cinque sanzionati, infatti, hanno preferito rischiare la propria e l'altrui incolumità utilizzando un varco abusivo per accedere alla spiaggia anziché il regolare sottopassaggio.

