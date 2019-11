Auto finisce nelle acque del porto di Villa San Giovanni, in salvo conducente

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - Paura per un automoilista a nel comune di Villa San Giovanni. Per cause ancora in corso di accertamento, ieri sera, nel corso di una manovra un'auto è caduta in acqua nel porto di Villa. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’autovettura prima che finisse in acqua ed è rimasto illeso. Sul posto, per le operazioni di recupero, si è reso necessario l'intervento del Nucleo Sommozzatori del Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria con supporto di Autogru della sede centrale. Avviati accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

