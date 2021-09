Auto fuori strada a Reggio, muore donna di 54 anni

Reggio Calabria - Una donna, R.C., di 54 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto a Reggio Calabria lungo il viale che costeggia il torrente Calopinace e che dalla tangenziale porta al Cedir ed in centro città. La vittima, che era alla guida di una Fiat 16, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è uscita fuori strada andando a sbattere violentemente contro il guard-rail.

L'auto dopo l'urto, si è cappottata più volte. All'arrivo tempestivo dei soccorsi, Vigili del Fuoco e sanitari del 118, la donna era già deceduta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso. Dai primi rilievi effettuati prevarrebbe l'ipotesi di un incidente autonomo. Saranno comunque le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il tracciato a rivelare l'esatta dinamica dell'incidente.