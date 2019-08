Auto in fiamme in parcheggio centro commerciale a Maida

Maida - Auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale Due Mari. Nella tarda mattina, una Lancia Delta in procinto di parcheggiare, improvvisamente si è incendiata. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, un vigile del fuoco del comando di Catanzaro G.P., libero dal servizio, trovandosi nelle vicinanze si apprestava con estintori reperiti presso i punti vendita ad una prima opera di spegnimento ed essendo la vettura interessata dalle fiamme munita di impianto GPL ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sul posto sopraggiungevano intanto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per completare l'opera di spegnimento. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altre autovetture.

