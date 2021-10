Autobomba Limbadi, i genitori di Vinci parte civile in processo "Demetra 2"

Catanzaro – Si sono costituiti parte civile anche nel procedimento penale nato dall’operazione denominata “Demetra 2”, i coniugi Francesco Vinci e Sara Scarpulla, genitori di Matteo Vinci, il biologo di Limbadi rimasto ucciso da un’autobomba esplosa a Limbadi il 9 aprile 2018. La costituzione di parte civile – i due coniugi sono assistiti dall’avvocato Giuseppe De Pace – è avvenuta oggi nel corso dell’udienza preliminare dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Marco Ferrante. Omicidio, tentato omicidio, danneggiamento, porto di esplosivi e tentata estorsione sono infatti le accuse mosse dalla Dda di Catanzaro (pm Andrea Mancuso) nei confronti di due giovani di Soriano Calabro per i quali è già stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta di Filippo De Marco, 41 anni e Antonio Criniti, 30 anni.

I due imputati, secondo l’accusa, per sdebitarsi della cessione di sostanze stupefacenti per il costo di settemila euro, avrebbero fabbricato e materialmente posizionato la micidiale bomba che ha fatto saltare in aria l’auto sulla quale il 9 aprile 2018 viaggiavano Matteo Vinci, deceduto, ed il padre Francesco Vinci che è rimasto gravemente ferito. I reati sono tutti aggravati dalle modalità e dalle finalità mafiose. I mandanti della spedizione di morte vengono indicati in Rosaria Mancuso di Limbadi, e nel genero Vito Barbara, i quali si trovano già sotto processo dinnanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro.