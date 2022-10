Autobus diretto a Catanzaro rischia di precipitare su A2, tragedia sfiorata per 47 passeggeri

Catanzaro - Tragedia sfiorata per 47 passeggeri a bordo di un autobus diretto ieri sera a Catanzaro. A causa di un incidente sulla A2, nei pressi di Lagonegro, si sono vissuti attimi di paura quando, erano a bordo del mezzo proveniente da Roma e diretto a Catanzaro. L’impatto è avvenuto subito dopo l’uscita della galleria Serra Rotonda, la più lunga dell’autostrada del Mediterraneo. L’autobus ha rischiato di precipitare nel vuoto, ma la tragedia è stata evitata anche grazie all’abilità dell’autista. Il bus è stato urtato da un’automobile in fase di sorpasso, causando per entrambi una carambola. L’auto, ribaltandosi, è andata a urtare contro un altro mezzo che procedeva in direzione opposta. Il pullman, invece, è finito contro il guardrail oltre il quale c’era solo il precipizio. L’autista è riuscito a non perdere il controllo del mezzo. Illesi i 47 passeggeri, solo qualche ferito lieve come il secondo autista portato in ospedale per controlli.