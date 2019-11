Autotreno finisce fuori strada a Girifalco, intervengono vigili del fuoco

Girifalco – Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Girifalco, è intervenuta sulla SP162 in località Montecovello per il recupero di un automezzo. Per cause dovute al tratto di strada ripido e al manto stradale reso viscido dalla pioggia, infatti, un autotreno carico di bottiglie è finito fuoristrada non riuscendo a riprendere il viaggio. L’intervento dei soccorritori è valso a riportare il mezzo sulla carreggiata e a trainare lo stesso in zona sicura permettendo il proseguo del tragitto. La SP162 sino al termine delle operazioni di soccorso è rimasta chiusa al transito. Sul posto sono giunti tecnici del comune di Girifalco per quanto di competenza.

