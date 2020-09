Avvocatura regionale, tribunale conferma sospensione della nomina e rigetta le richieste della Regione

Catanzaro - Il tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta della Regione sulla sospensione della nomina della coordinatrice dell’Avvocatura regionale Maria Maddalena Giungato, confermando dunque la decisione assunta nei giorni scorsi della sezione lavoro, in accoglimento del ricorso presentato, tra gli altri, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro e dall’Unione nazionale avvocati enti pubblici: i ricorrenti avevano “lamentato l’illegittimità del decreto, in quanto adottato in assenza di pubblicazione del relativo avviso e senza alcuna motivazione in ordine alla scelta del predetto avvocato, tra l’altro esterno all’Avvocatura regionale”. Con il rigetto odierno, dunque, viene confermata la sospensione della nomina e nel contempo il tribunale ha fissato l'udienza per la decisione finale sul reclamo della Regione, che si terrà il prossimo 15 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA