Bimbo di un anno muore soffocato a Crotone, disposta autopsia

Crotone - Aveva solo un anno, il bambino che ieri sera è morto dopo la corsa all’ospedale di Crotone da Scandale. Secondo quanto si apprende, il piccolo, dopo alcuni giorni di influenza, aveva ingerito po’ di pastina. Il decesso del piccolo sarebbe stato causato da soffocamento proprio a causa della pastina che aveva precedentemente mangiato. I genitori, accortisi che qualcosa non andava, mentre il piccolo dormiva nella culla, hanno subito chiamato i soccorsi. Diversi i tentativi dei medici per rianimarlo ma per il piccolo non c’è stato niente da fare. Sul corpicino del bambino sarà effettuato l'esame autoptico per accertarne le cause del decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA