Bomba contro rosticceria a Reggio Calabria, indagano Carabinieri

Reggio Calabria - Un attentato dinamitardo è stato compiuto nella frazione "Catona" di Reggio Calabria ai danni di un locale in fase di ristrutturazione in cui a breve avrebbe dovuto aprire una rosticceria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione di Catona e del Comando provinciale, che hanno avviato le indagini sotto le direttive della Procura della Repubblica. L'ipotesi che viene presa in considerazione é che l'attentato possa avere una matrice estorsiva.

